Актер Курцын признался, что еще в школе пользовался успехом у девушек

Звезда отечественных блокбастеров Роман Курцын на премьере фильма «Дополнительное время» поделился с Пятым каналом подробностями своей бурной юности. Оказалось, что популярность у противоположного пола пришла к нему задолго до актерской славы — еще в школе девушки буквально падали к его ногам.
Артист признался, что в 10-м классе уже ездил в школу на собственной машине. По его словам, все девчонки были его, и падали они «штабелями». Такой успех артист объяснил ранней самостоятельностью: родители всегда давали ему возможность зарабатывать деньги и доверяли, несмотря на иногда опасные поступки сына.
Благодаря этому уже в 10−11 классах у Курцына были собственные средства. Актер добавил, что первую квартиру он купил на первом курсе театрального института.
