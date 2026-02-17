Ричмонд
Актер Курцын признался, что еще в школе пользовался успехом у девушек

Артист признался, что в 10-м классе уже ездил в школу на собственной машине
Роман Курцын на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба
Роман Курцын на премьере фильма «Сокровища гномов», фото: пресс-служба

Звезда отечественных блокбастеров Роман Курцын на премьере фильма «Дополнительное время» поделился с Пятым каналом подробностями своей бурной юности. Оказалось, что популярность у противоположного пола пришла к нему задолго до актерской славы — еще в школе девушки буквально падали к его ногам.

Артист признался, что в 10-м классе уже ездил в школу на собственной машине. По его словам, все девчонки были его, и падали они «штабелями». Такой успех артист объяснил ранней самостоятельностью: родители всегда давали ему возможность зарабатывать деньги и доверяли, несмотря на иногда опасные поступки сына.

Благодаря этому уже в 10−11 классах у Курцына были собственные средства. Актер добавил, что первую квартиру он купил на первом курсе театрального института.

Ранее Роман Курцын рассказал, за что ругает своих детей.