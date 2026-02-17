Звезда «Бухты Доусона» за несколько лет до своей смерти задолжал 20 млн рублей

Артист и его жена Кимберли задолжали в общей сложности $269 тысяч — около 20 млн рублей — к 2021 году. Поскольку они не оплатили неуплаченные налоги, на их имущество был наложен арест. Однако в 2022 году недвижимость семьи освободили от ареста, потому что Ван Дер Бики полностью погасили долг.