Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян стали гостями «Шоу Воли». Ведущий Павел Воля напомнил, что актер сделал предложение супруге через три дня после первого свидания, и уточнил, почему он так спешил. Ведущий признался, что сам ухаживал за своей женой Ляйсан Утяшевой около 14 лет, а Прилучный отметил, что после первого развода вообще не планировал снова жениться.
«Ты ухаживал за ней 14 лет, потому что хотел узнать, какой она человек, Ты ее до конца не мог понять. Наверное. Я так предполагаю. И у тебя это первый брак. А у меня это второй брак, поэтому я вообще не хотел жениться второй раз. Вообще не хотел никак жениться», — высказался 38-летний актер.
Однако во время совместной работы с Брутян он стал все больше обращать на нее внимание. По словам Прилучного, его привлекли жизненные ценности актрисы и то, как она общалась с людьми, в частности с мужчинами.
«С Зиппи мы познакомились давно, когда я еще был в отношениях. Как-то так сложилось, что я не мог себе позволить чего-то… Я работал как продюсер, она — как актриса. Я со стороны видел, как она общалась с людьми на площадке, с мужчинами, какие у нее жизненные ценности, какие у нее правила, как она будет себя вести дома. Я все это представлял. Я понимал, какая женщина мне нужна и какой я буду нужен. Я думал: “Наверное, мне нужна либо армянка, либо казашка”», — вспомнил артист.
Воля уточнил у 29-летней актрисы, как она отнеслась к тому, что Прилучный так быстро сделал ей предложение.
«Я думала, что это шутка», — ответила звезда фильма «Неприличные гости».
Воля спросил, не подумала ли она в тот момент, что такое поспешное предложение руки и сердца можно оценивать как ред флаг.
«Ред флаги это вообще не про нас. Это не наша история», — заявил звезда фильма «Сказка о царе Салтане».
Напомним, Павел Прилучный и Зепюр Брутян стали мужем и женой в мае 2022-го. В августе того же года они сыграли свадьбу. В апреле 2023-го у пары родился сын Микаэль.
До этого Прилучный был женат на Агате Муцениеце. От нее у актера есть 13-летний сын Тимофей и девятилетняя дочь Мия. Звезды расстались в 2020 году.