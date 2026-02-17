Ричмонд
Умерший в 95 лет Роберт Дюваль больше всего жалел, что не стал отцом

Четвертая супруга Дюваля всерьез рассматривала вариант с усыновлением
Роберт Дюваль с женой Лусианой
Роберт Дюваль с женой ЛусианойИсточник: Legion-Media.ru

Легенда Голливуда Роберт Дюваль до последних лет жизни пытался завести ребенка, но так и не стал отцом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на RadarOnline.

Актер, известный по фильму «Крестный отец», несмотря на четыре брака и множество романов остался бездетным и винил в этом только себя, подозревая бесплодие.

Четвертая супруга Дюваля Лусиана Педраза, которая моложе его на 41 год, вместе с супругом всерьез рассматривала вариант с усыновлением.

Когда артисту исполнилось 90, пара обратила внимание на вспомогательные репродуктивные технологии: они обсуждали возможность ЭКО и даже подумывали о суррогатном материнстве, однако по нераскрытым причинам этим планам так и не суждено было сбыться.

Напомним, ранее стало известно о том, что в возрасте 95 лет умер актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крестный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня». О его смерти сообщила супруга Лусиана.

Дюваль работал в кино около семи десятилетий и получил «Оскар», премию Британской академии, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактеров США.