Умерший в 95 лет Роберт Дюваль больше всего жалел, что не стал отцом

Легенда Голливуда Роберт Дюваль до последних лет жизни пытался завести ребенка, но так и не стал отцом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на RadarOnline.
Актер, известный по фильму «Крестный отец», несмотря на четыре брака и множество романов остался бездетным и винил в этом только себя, подозревая бесплодие.
Четвертая супруга Дюваля Лусиана Педраза, которая моложе его на 41 год, вместе с супругом всерьез рассматривала вариант с усыновлением.
Когда артисту исполнилось 90, пара обратила внимание на вспомогательные репродуктивные технологии: они обсуждали возможность ЭКО и даже подумывали о суррогатном материнстве, однако по нераскрытым причинам этим планам так и не суждено было сбыться.
Напомним, ранее стало известно о том, что в возрасте 95 лет умер актер Роберт Дюваль, известный по ролям в фильмах «Крестный отец», «Убить пересмешника» и «Апокалипсис сегодня». О его смерти сообщила супруга Лусиана.
Дюваль работал в кино около семи десятилетий и получил «Оскар», премию Британской академии, четыре «Золотых глобуса», две «Эмми» и награду Гильдии киноактеров США.