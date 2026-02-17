Ричмонд
Владимир Гостюхин обратился к россиянам перед премьерой семейной картины «Мой дед»

Актер пригласил россиян на свой новый фильм
Кадр из фильма «Мой дед»
Кадр из фильма «Мой дед»

Заслуженный артист РСФСР, звезда сериалов «Дальнобойщики» и «Оттепель» Владимир Гостюхин обратился к россиянам перед премьерой фильма «Мой дед». Об этом «Газете.Ru» рассказала пресс-служба прокатчика.

Исполнивший главную роль в картине Гостюхин пригласил зрителей в кинозалы.

«Приходите в кинотеатр всей семьей, и мы с вами вместе пройдем путь через завораживающую тайгу, вспомним о своих корнях, о своей семье и о всем том, что делает нас настоящими людьми», — сказал 79-летний Гостюхин.

По сюжету картины 12-летний сирота Ваня приезжает в сибирскую деревню к деду-леснику. Когда в тайге падает метеорит, дед с внуком отправляются в опасную экспедицию к месту его падения. Пройти суровые испытания им помогут отвага и любовь.