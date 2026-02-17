Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Папиных дочек» объяснила, почему отказалась от ботокса

Актриса Дарья Мельникова отказалась от ботокса в пользу витаминов и массажей
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова

Российская актриса Дарья Мельникова раскрыла уход за внешностью. Пост на данную тему появился в ее Telegram-аккаунте.

Ранее звезда сериала «Папины дочки» поделилась скриншотом с комментариями к видео, где ее раскритиковали фанаты. «Вот это лоб гармошкой», «На вид лет 45», «Что с ней случилось? Это же замученный 40-летний мужик», — заявили юзеры.

В свою очередь 34-летняя артистка заявила, что ранее «пару раз» делала инъекции ботокса, но решила от них отказаться в пользу витаминов, массажей, масок для лица и остеопатии.

«Я не выпрашиваю у вас комплименты, нет-нет. Делюсь, как и обещала, своим путем в старость», — отметила знаменитость.

Ранее Дарья Мельникова показала повзрослевшего первенца.