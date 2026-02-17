Внезапную популярность Максима Матвеева у иностранок назвали кратковременной

«Если сравнивать его с Борисовым, Эйдельштейном и Колокольниковым, то они и раньше работали до всех ограничений с зарубежной публикой, режиссерами, появлялись в каких-то фестивальных проектах и так далее. У Матвеева такой истории до сих пор не было, поэтому сейчас, после какого-то всплеска интереса, скорее всего, кратковременного, хотя он, естественно, заслуживает мировой славы, Матвеев не получит большого интереса к своей персоне, увеличения гонораров и приглашений в международные проекты. Он вполне здесь неплохо с Лизой занимается детьми и прочим, и вообще как бы нет необходимости. Он востребован в России, и у него нет стремления как-то себя растрачивать на проекты за рубежом», — поделился кинокритик.