В Москве снимут сериал с Михаилом Ефремовым в главной роли

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Проект нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли находится в работе, съемки планируется провести в Москве. Об этом ТАСС рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.
«Проект в работе, все в порядке. Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сказал режиссер. По его словам, Ефремов сыграет положительного персонажа.
Как ранее ТАСС сообщил Кальварский, съемки сериала планировалось начать зимой 2026 года.
Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.