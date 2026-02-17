Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве снимут сериал с Михаилом Ефремовым в главной роли

Съемки ориентировочно займут три месяца
Михаил Ефремов
Михаил ЕфремовИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Проект нового сериала с актером Михаилом Ефремовым в главной роли находится в работе, съемки планируется провести в Москве. Об этом ТАСС рассказал режиссер проекта Сергей Кальварский.

«Проект в работе, все в порядке. Съемки будут проходить в Москве и ориентировочно займут три месяца», — сказал режиссер. По его словам, Ефремов сыграет положительного персонажа.

Как ранее ТАСС сообщил Кальварский, съемки сериала планировалось начать зимой 2026 года.

Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. 24 марта 2025 года Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение Ефремова об УДО.