53-летняя Дженнифер Гарнер вышла на публику в облегающем платье на одно плечо

53-летняя знаменитость была замечена, когда направлялась на съемки программы «Позднее шоу со Стивеном Кольбертом» в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном облегающем платье-миди на одно плечо, которое дополнила туфлями на каблуках, браслетом и серьгами. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.