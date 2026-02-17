Ричмонд
53-летняя Дженнифер Гарнер вышла на публику в облегающем платье на одно плечо

Актриса показала фигуру в облегающем наряде

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер показала фигуру в облегающем платье на одно плечо. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Дженнифер Гарнер
Дженнифер ГарнерИсточник: Legion-Media.ru

53-летняя знаменитость была замечена, когда направлялась на съемки программы «Позднее шоу со Стивеном Кольбертом» в Нью-Йорке. Актриса появилась на публике в черном облегающем платье-миди на одно плечо, которое дополнила туфлями на каблуках, браслетом и серьгами. Знаменитости уложили распущенные волосы и сделали макияж в естественном стиле.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Гарнер откусила кусок уха известному актеру на съемках фильма.