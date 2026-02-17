Михалков ответил на критику депутатов Госдумы в адрес новых фильмов для детей

«И в результате этого отбора картина получает от государства субсидии для того, чтобы быть, так сказать, воплощенной. И уже готовая картина должна получить в Министерстве культуры прокатное удостоверение, которое позволит ей выйти на экран. Разве это не, так сказать, контроль государства?» — отметил Михалков.