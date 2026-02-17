Анна Ардова призналась, что расплакалась из-за поступка 24-летнего сына

Заслуженная артистка РФ Анна Ардова призналась в интервью изданию Леди Mail, что недавно столкнулась с финансовыми сложностями, из-за чего ей пришлось попросить взаймы у сына.
Знаменитость рассказала, что из‑за переноса съемок у нее не оказалось денег на оплату заказанной мебели для дачи.
«Звоню сыну: “Займи матери, а! Я все отдам!” А он мне: “Мам, ну ладно тебе, я тебе подарю эту мебель”. Я ревела, конечно…» — вспомнила она.
По словам актрисы, поступок 24-летнего сына растрогал ее. Она гордится, что в таком возрасте ребенок не только содержит свою семью, но и готов помочь матери материально.
Также звезда призналась, что тяжело переживает периоды безденежья. Однако, по ее словам, подобного рода ситуации характерны для человека ее профессии.
«А как тут не нервничать? Я же живой человек. Наша профессия такая, что деньги то есть, то их нет… Но нужны‑то они всегда. И когда съемок нет, ты сидишь и думаешь: “Ну все, Аня, это конец. Больше вообще никуда не позовут”», — поделилась артистка.
