Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Ардова призналась, что расплакалась из-за поступка 24-летнего сына

Актриса рассказала о трогательном поступке сына
Анна Ардова
Анна Ардова

Заслуженная артистка РФ Анна Ардова призналась в интервью изданию Леди Mail, что недавно столкнулась с финансовыми сложностями, из-за чего ей пришлось попросить взаймы у сына.

Знаменитость рассказала, что из‑за переноса съемок у нее не оказалось денег на оплату заказанной мебели для дачи.

«Звоню сыну: “Займи матери, а! Я все отдам!” А он мне: “Мам, ну ладно тебе, я тебе подарю эту мебель”. Я ревела, конечно…» — вспомнила она.

По словам актрисы, поступок 24-летнего сына растрогал ее. Она гордится, что в таком возрасте ребенок не только содержит свою семью, но и готов помочь матери материально.

Также звезда призналась, что тяжело переживает периоды безденежья. Однако, по ее словам, подобного рода ситуации характерны для человека ее профессии.

«А как тут не нервничать? Я же живой человек. Наша профессия такая, что деньги то есть, то их нет… Но нужны‑то они всегда. И когда съемок нет, ты сидишь и думаешь: “Ну все, Аня, это конец. Больше вообще никуда не позовут”», — поделилась артистка.

Ранее агент победившей рак Анны Ардовой рассказала о самочувствии артистки.