Звезда «Интернов» снялась без макияжа в день своего 54-летия

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова снялась без макияжа в день своего рождения. Актрисе исполнилось 54 года. Именинница призналась подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что любит все свои морщины.
«Утро. Солнце. Кофе. И я без макияжа, настоящая, живая, счастливая. Сегодня гастроли в Череповце… и сегодня мне 54. Люблю каждую свою морщинку — в них мои роли, дороги, смех, слезы и жизнь. Спасибо всем за поздравления, за тепло, за любовь. Вы делаете мои дни по-настоящему светлыми», — написала артистка.
Пермякова за год похудела на 25 килограммов. В январе 2025 года актриса пришла на прием к эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия». По словам звезды, он помогает держать аппетит под контролем. У артистки постепенно формируются правильные пищевые привычки, чтобы со временем она перестала делать уколы. Знаменитость отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также Пермякова два раза в неделю ходит плавать в бассейн.
Ранее Светлана Пермякова показала себя до и после похудения на 20 кг.