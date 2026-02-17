Звезда «Интернов» снялась без макияжа в день своего 54-летия

Пермякова за год похудела на 25 килограммов. В январе 2025 года актриса пришла на прием к эндокринологу, который назначил ей препарат «Велгия». По словам звезды, он помогает держать аппетит под контролем. У артистки постепенно формируются правильные пищевые привычки, чтобы со временем она перестала делать уколы. Знаменитость отмечала, что также стала больше двигаться. Она взяла за правило гулять каждый день, несмотря на усталость. А также Пермякова два раза в неделю ходит плавать в бассейн.