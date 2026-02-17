Джессику Альбу в крошечном бикини засняли за поцелуями с возлюбленным

В сети также появились снимки, где знаменитости обнимаются и гуляют по пляжу. Актриса была запечатлена в пестром крошечном бикини, кепке, черных солнцезащитных очках и серьгах-кольцах. Артист предпочел красные плавательные шорты, зеленую кепку и солнцезащитные очки.