Джессику Альбу в крошечном бикини засняли за поцелуями с возлюбленным

Актрису Джессику Альбу в бикини заметили с Дэнни Рамиресом в Майами

Голливудскую актрису Джессику Альбу засняли за поцелуями с возлюбленным, коллегой Дэнни Рамиресом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Джессика Альба
Джессика АльбаИсточник: Соцсети

Папарацци подловили влюбленных во время отдыха в Майами. На некоторых фото 44-летняя Джессика Альба и 33-летний Дэнни Рамирес стояли в океане и целовались.

В сети также появились снимки, где знаменитости обнимаются и гуляют по пляжу. Актриса была запечатлена в пестром крошечном бикини, кепке, черных солнцезащитных очках и серьгах-кольцах. Артист предпочел красные плавательные шорты, зеленую кепку и солнцезащитные очки.

Ранее Джессика Альба выложила фото в платье с глубоким декольте.