Павел Прилучный рассказал об опасных трюках Кристины Асмус на съемках «Холопа 3»

От открытого моря до дворца султана: смотрите фоторепортаж со съемок третьей части «Холопа»
Павел Прилучный на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный на съемках фильма «Холоп 3»

Появились новые кадры со съемок фильма «Холоп 3», во время которых Милошу Биковичу, Кристине Асмус и Павлу Прилучному пришлось выполнять многие трюки самостоятельно. 

Перевоспитание мажоров в третьей части приключенческой комедии происходит не только на Руси времен Петра I, но и в Османской империи, куда по сюжету отправляются персонажи. Большая часть съемок в Турции проходила в портовом городе Анамуре недалеко от Алании. Ключевой локацией стала крепость Мамуре — реальный исторический памятник римской эпохи.

Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»

«Признаюсь, это самый трюковый фильм в моей практике, — поделился Прилучный. — В “Холопе 3” у нас было все: падения, драки и даже прыжки в открытое море с корабля. Я всегда стараюсь выполнять все трюки сам, и с Кристиной мы в этом единомышленники. Она большая молодец — все делала сама и потом ходила в синяках».

Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»

«Но я всегда за разумный подход: по-настоящему опасные для жизни вещи, конечно, должны выполнять каскадеры — они, безусловно, герои! А все, что я могу сделать сам, — без угрозы для жизни, — делаю с большим удовольствием», — добавил актер.

Сцены в открытом море снимались на фрегате «Штандарт» — действующей копии трехмачтового парусника, построенного по петровским технологиям.

Павел Прилучный на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный на съемках фильма «Холоп 3»
Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»

По словам Милоша Биковича, это делало процесс более напряженным и создавало дополнительные трудности: «подъем в 4:30 утра, чтобы все одновременно отплывали от берега на корабле, длительное ожидание начала съемки на борту, строгие требования подготовки к кадру, в том числе в целях безопасности».

Милош Бикович на съемках фильма «Холоп 3»
Милош Бикович на съемках фильма «Холоп 3»

Для режиссера Клима Шипенко было принципиально важно, чтобы в фильме были настоящие локации — натурные съемки, крепости, фрегат, реальные трюки.

«Сегодня многое можно сделать с помощью компьютерной графики, но мне хотелось, чтобы в “Холопе” ощущалась правда. Мы изначально создаем искусственную реальность, в которую попадают герои, и именно поэтому так важна правдивость обстоятельств», — добавил постановщик.

Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»
Павел Прилучный и Кристина Асмус на съемках фильма «Холоп 3»

В «Холопе 3» Лена и Борис Вяземские в исполнении Кристины Асмус и Павла Прилучного под руководством Гриши (Бикович) сначала окунутся в эпоху Петра I, а затем попадут в рабство при дворе турецкого султана.

Дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип».

Фильм «Холоп 3» выйдет в российский прокат 11 июня.