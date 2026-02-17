Появились новые кадры со съемок фильма «Холоп 3», во время которых Милошу Биковичу, Кристине Асмус и Павлу Прилучному пришлось выполнять многие трюки самостоятельно.
Перевоспитание мажоров в третьей части приключенческой комедии происходит не только на Руси времен Петра I, но и в Османской империи, куда по сюжету отправляются персонажи. Большая часть съемок в Турции проходила в портовом городе Анамуре недалеко от Алании. Ключевой локацией стала крепость Мамуре — реальный исторический памятник римской эпохи.
«Признаюсь, это самый трюковый фильм в моей практике, — поделился Прилучный. — В “Холопе 3” у нас было все: падения, драки и даже прыжки в открытое море с корабля. Я всегда стараюсь выполнять все трюки сам, и с Кристиной мы в этом единомышленники. Она большая молодец — все делала сама и потом ходила в синяках».
«Но я всегда за разумный подход: по-настоящему опасные для жизни вещи, конечно, должны выполнять каскадеры — они, безусловно, герои! А все, что я могу сделать сам, — без угрозы для жизни, — делаю с большим удовольствием», — добавил актер.
Сцены в открытом море снимались на фрегате «Штандарт» — действующей копии трехмачтового парусника, построенного по петровским технологиям.
По словам Милоша Биковича, это делало процесс более напряженным и создавало дополнительные трудности: «подъем в 4:30 утра, чтобы все одновременно отплывали от берега на корабле, длительное ожидание начала съемки на борту, строгие требования подготовки к кадру, в том числе в целях безопасности».
Для режиссера Клима Шипенко было принципиально важно, чтобы в фильме были настоящие локации — натурные съемки, крепости, фрегат, реальные трюки.
«Сегодня многое можно сделать с помощью компьютерной графики, но мне хотелось, чтобы в “Холопе” ощущалась правда. Мы изначально создаем искусственную реальность, в которую попадают герои, и именно поэтому так важна правдивость обстоятельств», — добавил постановщик.
В «Холопе 3» Лена и Борис Вяземские в исполнении Кристины Асмус и Павла Прилучного под руководством Гриши (Бикович) сначала окунутся в эпоху Петра I, а затем попадут в рабство при дворе турецкого султана.
Дистрибьютором выступает кинокомпания «Централ Партнершип».
Фильм «Холоп 3» выйдет в российский прокат 11 июня.