Актер Тактаров рассказал о финансовой помощи сыну: «До сих пор что-то тянет»

Актер Тактаров заявил, что до сих пор дает деньги своему младшему сыну
Олег Тактаров
Олег Тактаров

Актер и спортсмен Олег Тактаров поделился, что младший сын продолжает брать у него деньги, несмотря на то, что стал взрослым и уже сам зарабатывает. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

Артист раскрыл, что его младший сын Никита раньше увлекался компьютерными играми и нередко просил у него деньги, чтобы оплачивать различные дополнительные услуги. Теперь наследник актера уже сам хорошо зарабатывает. Однако, несмотря на это, он также продолжает брать у родителя деньги.

«Зарабатывает, а по привычке до сих пор из меня что-то тянет», — заявил спортсмен.

У актера есть трое сыновей, которые были рождены в разных браках. Старшего наследника актера зовут Сергей, среднего — Китон, младшего — Никита.

Ранее сообщалось, что Олег Тактаров выбрал одиночество после трех браков.