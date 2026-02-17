Ричмонд
«Тиктокерский краш»: Матвеев высказался о популярности среди иностранных зрительниц

Актер показал в личном блоге забавные кадры
Максим Матвеев
Максим Матвеев

Максим Матвеев неожиданно стал новой звездой TikTok — в соцсети вирусятся отрывки из сериалов «Анна Каренина» и «Бесы», где актер сыграл главные роли.

Иностранные пользователи соцсетей признаются, что после видео с Матвеевым захотели выучить русский язык.

«Теперь я понимаю Анну!», — пишут зрительницы.

Другие уверены, что версия «Анны Карениной» с Матвеевым куда сильнее той, где Вронского играл Аарон Тейлор-Джонсон.

«Это единственный раз, когда мне понравился Вронский», — отмечают фанатки.

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

Сам актер с юмором отнесся к внезапному мировому успеху. В личном блоге 43‑летний артист разместил серию забавных фото — с короткой стрижкой, длинными волосами, с улыбкой и без.

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

«Из цикла “Тиктокерский краш”, “Дядюшка Ау-звезда ТикТока”… или “Будь ты хоть в ТикТоке краш — ноги в зубы и е…”…» — высказался Матвеев.

Российские поклонницы Матвеева считают, что актер хорош в любом образе.

«Как же он хорош», «В таких фото столько живого», «Зумеры шарят за крашей», «В пуховом платке самый харизматичный», «Женщины мимо таких мужчин не проходят», «Ну, вообще в этом тиктоковском дурдоме есть плюсы: иностранцы начали массово смотреть “Анну Каренину”. Так сказать, культуру в массы!», «Тоже видела новость о том, что вы стали популярным среди молодых людей. Я про совсем молодых говорю, которым от 18 до 25. Ну так давно пора! Вы и без всяких признаний самый крутой человек и актер», — пишут они в комментариях.

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

Ранее Максим Матвеев удивил необычным образом бездомного.