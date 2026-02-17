Ричмонд
Звезда «Апокалипсиса сегодня» занимался спортом вплоть до смерти в 95 лет

95-летний актер Дюваль перед кончиной опубликовал видео с домашних занятий спортом
Роберт Дювалл, 1993 год
Роберт Дювалл, 1993 год

Актер Роберт Дюваль за несколько недель до кончины опубликовал видео с домашних занятий спортом. Пост 95-летнего артиста, поднимавшего веса до последних дней жизни, появился на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в декабре.

На видео видно, как Роберт, сидя на стуле, делает несколько повторений с гантелями.

«Мне нравится соблюдать спортивный режим. Но я никогда не ходил в спортзал, чтобы поддерживать форму для съемок в кино. Для поддержания формы я предпочитал теннис, плавание или верховую езду», — подписал видео он.

Американского актера и режиссера Роберта Дюваля не стало в возрасте 95 лет накануне на его ранчо.