Звезда «Апокалипсиса сегодня» занимался спортом вплоть до смерти в 95 лет

Актер Роберт Дюваль за несколько недель до кончины опубликовал видео с домашних занятий спортом. Пост 95-летнего артиста, поднимавшего веса до последних дней жизни, появился на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в декабре.
На видео видно, как Роберт, сидя на стуле, делает несколько повторений с гантелями.
«Мне нравится соблюдать спортивный режим. Но я никогда не ходил в спортзал, чтобы поддерживать форму для съемок в кино. Для поддержания формы я предпочитал теннис, плавание или верховую езду», — подписал видео он.
Американского актера и режиссера Роберта Дюваля не стало в возрасте 95 лет накануне на его ранчо.