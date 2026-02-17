Символом 2026 года по Восточному календарю является лошадь, к тому же, огненная. Эзотерики утверждают, что и год будет таким же быстрым, как это грациозное, красивое, благородное и верное животное. Конь был рядом с человеком с древних времен, вдохновлял художников, скульпторов, а в XX веке стал частым героем фильмов, которых уже около сотни! В этой статье — подборка из 10 историй с высоким рейтингом о лошадях. Кино, мультфильмы и даже небольшой сериал, которые можно смотреть всей семьей с детьми.