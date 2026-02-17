В воскресенье, 15 февраля 2026 года, на 96-м году жизни скончался Роберт Дюваль — актер, чье имя, возможно, не всегда писали самым крупным шрифтом на афишах, но чьи роли навсегда врезались в память зрителей. Он был мастером перевоплощения, способным сыграть и безжалостную корпоративную акулу, и заботливого советника мафии, и сумасшедшего полковника, влюбленного в запах напалма.
Роберт Дюваль прожил долгую жизнь и оставил нам десятки образов. Он был тем редким актером, который делал любой фильм лучше просто своим присутствием. Вспоминаем фильмы, благодаря которым этот уникальный артист навсегда останется в истории кинематографа.
«Убить пересмешника»
Трудно поверить, но карьера Дюваля началась с роли, в которой у него не было ни одной реплики. В экранизации культового романа Харпер Ли «Убить пересмешника» он сыграл Страшилу Рэдли (Бу Рэдли). Для молодого театрального актера это был вызов. Его персонаж — местная легенда, пугало для детей, затворник, которого никто не видит, но все боятся. Дюваль появляется лишь в финале, и этот выход становится кульминацией всей картины.
Бледный, испуганный, прячущийся за дверью, он одним взглядом передает всю трагедию и доброту своего героя. Дюваль показал, что за пугающей внешностью может скрываться самое чистое сердце. Этот дебют сразу дал понять Голливуду: перед ними актер, способный играть сложнейшие эмоции, не произнося ни звука.
«Крестный отец» и «Крестный отец 2»
Если Марлон Брандо был сердцем семьи Корлеоне, а Аль Пачино — ее кулаком, то Роберт Дюваль был ее мозгом. В гангстерской саге Френсиса Форда Копполы он исполнил роль Тома Хейгена — консильери (советника) и приемного сына дона Вито.
Хейген — единственный не итальянец в верхушке мафии. Он не стреляет, не угрожает криками. Его оружие — папка с документами и спокойный, тихий голос. Дюваль блестяще показал контраст между горячими сицилийскими страстями других героев и холодным, расчетливым прагматизмом своего персонажа.
Именно Том Хейген сообщает самые страшные новости и разруливает самые сложные ситуации. Дюваль создал образ человека, который, оставаясь в тени, держит в руках нити управления огромной империей. Его исключение из «ближнего круга» во второй части «Крестного отца» становится одной из самых тихих, но болезненных драм саги.
«Телесеть»
В этой острой сатире на мир медиа Дюваль сыграл Фрэнка Хэкетта — циничного исполнительного продюсера, для которого нет ничего святого, кроме рейтингов. В отличие от сдержанного Тома Хейгена, здесь Дюваль — это сгусток агрессивной энергии. Его герой готов продать душу (и своих коллег) за долю процента аудитории. Он кричит, интригует и перекраивает новости в развлекательное шоу.
В фильме «Телесеть» Дюваль показал нам прообраз современного менеджера, для которого люди — это просто цифры в отчете. Его фраза: «Мы будем делать то, что приносит прибыль», звучит пугающе актуально и сегодня.
«Апокалипсис сегодня»
Возможно, самая цитируемая роль Дюваля, хотя на экране он проводит всего около 15 минут. В эпическом полотне Копполы о Вьетнамской войне он сыграл подполковника Билла Килгора.
Килгор — это безумие войны в человеческом обличии. Он командует атакой вертолетов под музыку Вагнера («Полет валькирий») и заставляет солдат заниматься серфингом под минометным обстрелом. Но в историю вошел его монолог на пляже.
Фраза «Люблю запах напалма поутру» стала одной из самых известных в истории кино. Дюваль играет не просто злодея, а человека, для которого война стала единственной понятной формой жизни. Он не боится пуль, он ходит в полный рост под огнем, потому что чувствует себя неуязвимым богом войны. За эту небольшую, но мощную роль в «Апокалипсисе сегодня» он получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
«Подержанные львы»
В добром семейном фильме «Подержанные львы» Дюваль предстал в образе, который полюбился миллионам зрителей. Он сыграл Хаба МакКанна — одного из двух эксцентричных дядюшек, к которым отправляют жить юного племянника. Вместе с Майклом Кейном они создали незабываемый дуэт. Герой Дюваля — старый вояка, который, кажется, выжил из ума, но на самом деле просто тоскует по былым приключениям и своей единственной любви.
Сцена, где старик Хаб в одиночку раскидывает группу молодых хулиганов в баре, стала классикой. Дюваль здесь показывает, что старость — это не обязательно немощь. Его герой учит мальчика (и зрителей) тому, что настоящий мужчина должен верить в честь, отвагу и любовь, даже если мир вокруг говорит, что это глупости. Это очень теплая, смешная и трогательная роль.
«Судья»
Одна из последних великих ролей Дюваля. Здесь он играет судью Джозефа Палмера, жесткого и принципиального отца, которого обвиняют в убийстве. Его сына-адвоката играет Роберт Дауни-младший. Это тяжелая драма об отношениях отцов и детей. Дюваль играет человека, который всю жизнь был скалой, но теперь рассыпается под грузом болезни и старости. Химия между ним и Дауни-младшим невероятна.
Дюваль не боится быть в кадре слабым, немощным, потерянным — для актера такого масштаба это требует огромного мужества. Но в то же время он показывает несгибаемый стержень своего героя. «Судья» — фильм о прощении и о том, как трудно порой сказать «я люблю тебя» самым близким людям. Номинация на «Оскар» за эту роль в возрасте 84 лет стала еще одним подтверждением его величия.