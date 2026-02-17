Ричмонд
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Эти фильмы прославили Роберта Дюваля — и стали классикой Голливуда

Одни актеры становятся звездами на время, другие — частью истории кинематографа. Роберт Дюваль относится ко вторым. Его роли в знаковых картинах не просто принесли ему признание — они задали стандарты актерской игры и навсегда вошли в золотой фонд Голливуда
Анна Облонская
Автор Кино Mail
Роберт Дюваль
Роберт ДювальИсточник: Legion-Media.ru

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, на 96-м году жизни скончался Роберт Дюваль — актер, чье имя, возможно, не всегда писали самым крупным шрифтом на афишах, но чьи роли навсегда врезались в память зрителей. Он был мастером перевоплощения, способным сыграть и безжалостную корпоративную акулу, и заботливого советника мафии, и сумасшедшего полковника, влюбленного в запах напалма.

Роберт Дюваль прожил долгую жизнь и оставил нам десятки образов. Он был тем редким актером, который делал любой фильм лучше просто своим присутствием. Вспоминаем фильмы, благодаря которым этот уникальный артист навсегда останется в истории кинематографа.

«Убить пересмешника»

Кадр из фильма «Убить пересмешника»
Кадр из фильма «Убить пересмешника»

Трудно поверить, но карьера Дюваля началась с роли, в которой у него не было ни одной реплики. В экранизации культового романа Харпер Ли «Убить пересмешника»  он сыграл Страшилу Рэдли (Бу Рэдли). Для молодого театрального актера это был вызов. Его персонаж — местная легенда, пугало для детей, затворник, которого никто не видит, но все боятся. Дюваль появляется лишь в финале, и этот выход становится кульминацией всей картины.

Бледный, испуганный, прячущийся за дверью, он одним взглядом передает всю трагедию и доброту своего героя. Дюваль показал, что за пугающей внешностью может скрываться самое чистое сердце. Этот дебют сразу дал понять Голливуду: перед ними актер, способный играть сложнейшие эмоции, не произнося ни звука.

«Крестный отец» и «Крестный отец 2» 

Кадр из фильма «Крестный отец»
Кадр из фильма «Крестный отец»

Если Марлон Брандо был сердцем семьи Корлеоне, а Аль Пачино — ее кулаком, то Роберт Дюваль был ее мозгом. В гангстерской саге Френсиса Форда Копполы он исполнил роль Тома Хейгена — консильери (советника) и приемного сына дона Вито.

Хейген — единственный не итальянец в верхушке мафии. Он не стреляет, не угрожает криками. Его оружие — папка с документами и спокойный, тихий голос. Дюваль блестяще показал контраст между горячими сицилийскими страстями других героев и холодным, расчетливым прагматизмом своего персонажа. 

Именно Том Хейген сообщает самые страшные новости и разруливает самые сложные ситуации. Дюваль создал образ человека, который, оставаясь в тени, держит в руках нити управления огромной империей. Его исключение из «ближнего круга» во второй части «Крестного отца» становится одной из самых тихих, но болезненных драм саги.

«Телесеть»

Кадр из фильма «Телесеть»
Кадр из фильма «Телесеть»

В этой острой сатире на мир медиа Дюваль сыграл Фрэнка Хэкетта — циничного исполнительного продюсера, для которого нет ничего святого, кроме рейтингов. В отличие от сдержанного Тома Хейгена, здесь Дюваль — это сгусток агрессивной энергии. Его герой готов продать душу (и своих коллег) за долю процента аудитории. Он кричит, интригует и перекраивает новости в развлекательное шоу.

В фильме «Телесеть» Дюваль показал нам прообраз современного менеджера, для которого люди — это просто цифры в отчете. Его фраза: «Мы будем делать то, что приносит прибыль», звучит пугающе актуально и сегодня.

«Апокалипсис сегодня»

Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»
Кадр из фильма «Апокалипсис сегодня»

Возможно, самая цитируемая роль Дюваля, хотя на экране он проводит всего около 15 минут. В эпическом полотне Копполы о Вьетнамской войне он сыграл подполковника Билла Килгора.

Килгор — это безумие войны в человеческом обличии. Он командует атакой вертолетов под музыку Вагнера («Полет валькирий») и заставляет солдат заниматься серфингом под минометным обстрелом. Но в историю вошел его монолог на пляже.

Фраза «Люблю запах напалма поутру» стала одной из самых известных в истории кино. Дюваль играет не просто злодея, а человека, для которого война стала единственной понятной формой жизни. Он не боится пуль, он ходит в полный рост под огнем, потому что чувствует себя неуязвимым богом войны. За эту небольшую, но мощную роль в «Апокалипсисе сегодня» он получил «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».

«Подержанные львы»

Кадр из фильма «Подержанные львы»
Кадр из фильма «Подержанные львы»

В добром семейном фильме «Подержанные львы» Дюваль предстал в образе, который полюбился миллионам зрителей. Он сыграл Хаба МакКанна — одного из двух эксцентричных дядюшек, к которым отправляют жить юного племянника. Вместе с Майклом Кейном они создали незабываемый дуэт. Герой Дюваля — старый вояка, который, кажется, выжил из ума, но на самом деле просто тоскует по былым приключениям и своей единственной любви.

Сцена, где старик Хаб в одиночку раскидывает группу молодых хулиганов в баре, стала классикой. Дюваль здесь показывает, что старость — это не обязательно немощь. Его герой учит мальчика (и зрителей) тому, что настоящий мужчина должен верить в честь, отвагу и любовь, даже если мир вокруг говорит, что это глупости. Это очень теплая, смешная и трогательная роль.

«Судья»

Кадр из фильма «Судья»
Кадр из фильма «Судья»

Одна из последних великих ролей Дюваля. Здесь он играет судью Джозефа Палмера, жесткого и принципиального отца, которого обвиняют в убийстве. Его сына-адвоката играет Роберт Дауни-младший. Это тяжелая драма об отношениях отцов и детей. Дюваль играет человека, который всю жизнь был скалой, но теперь рассыпается под грузом болезни и старости. Химия между ним и Дауни-младшим невероятна.​

Дюваль не боится быть в кадре слабым, немощным, потерянным — для актера такого масштаба это требует огромного мужества. Но в то же время он показывает несгибаемый стержень своего героя. «Судья» — фильм о прощении и о том, как трудно порой сказать «я люблю тебя» самым близким людям. Номинация на «Оскар» за эту роль в возрасте 84 лет стала еще одним подтверждением его величия.