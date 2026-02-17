Трудно поверить, но карьера Дюваля началась с роли, в которой у него не было ни одной реплики. В экранизации культового романа Харпер Ли «Убить пересмешника» он сыграл Страшилу Рэдли (Бу Рэдли). Для молодого театрального актера это был вызов. Его персонаж — местная легенда, пугало для детей, затворник, которого никто не видит, но все боятся. Дюваль появляется лишь в финале, и этот выход становится кульминацией всей картины.