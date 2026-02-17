Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыта личность мужчины, который начал ухаживать за Николь Кидман после развода

TMZ: бизнесмен Пол Салем начал ухаживать за актрисой Николь Кидман
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

За голливудской актрисой Николь Кидман начал ухаживать председатель совета директоров MGM Resorts International Пол Салем. Об этом сообщает издание TMZ.

Инсайдеры рассказали, что 62-летний Пол Салем и 58-летняя Николь Кидман знакомы и у них есть общие друзья. Источники сообщили, что предприниматель и артистка уже виделись дважды, однако встреч наедине у них пока не было. При этом, как отметили собеседники таблоида, в данный момент сердце Николь Кидман не занято.

7 января появилась информация, что актриса официально развелась с Китом Урбаном после 19-летнего брака. В документах Николь Кидман указала, что причиной расставания с певцом стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя.

Ранее Николь Кидман в рубашке снялась в спальне.