Раскрыта личность мужчины, который начал ухаживать за Николь Кидман после развода

За голливудской актрисой Николь Кидман начал ухаживать председатель совета директоров MGM Resorts International Пол Салем. Об этом сообщает издание TMZ.
Инсайдеры рассказали, что 62-летний Пол Салем и 58-летняя Николь Кидман знакомы и у них есть общие друзья. Источники сообщили, что предприниматель и артистка уже виделись дважды, однако встреч наедине у них пока не было. При этом, как отметили собеседники таблоида, в данный момент сердце Николь Кидман не занято.
7 января появилась информация, что актриса официально развелась с Китом Урбаном после 19-летнего брака. В документах Николь Кидман указала, что причиной расставания с певцом стали «непримиримые разногласия», несмотря на то, что до этого ходили слухи о неверности со стороны исполнителя.
Ранее Николь Кидман в рубашке снялась в спальне.