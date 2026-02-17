Дочь Гвинет Пэлтроу ответила на слухи, что ее исключили из школы из-за буллинга

«Я не хотела отвечать, но эта история совершенно ложная, она вышла из-под контроля. Меня никогда не исключали из школы, особенно за издевательства над кем-либо. Я прекрасно понимаю, что я кому-то не нравлюсь, и это нормально! Интернет — это место, где люди могут делиться своим мнением. Но этот слух совершенно не соответствует действительности, я не такой человек, и все, кто меня знает, это понимают», — написала Мартин.