Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Дочь Гвинет Пэлтроу ответила на слухи, что ее исключили из школы из-за буллинга

Дочь актрисы Пэлтроу заявила, что не издевалась над своей одноклассницей
Эппл Мартин, фото: Vogue
Эппл Мартин, фото: Vogue

Дочь голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу Эппл Мартин опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о том, что ее исключили из школы за то, что она издевалась над одноклассницей. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Я не хотела отвечать, но эта история совершенно ложная, она вышла из-под контроля. Меня никогда не исключали из школы, особенно за издевательства над кем-либо. Я прекрасно понимаю, что я кому-то не нравлюсь, и это нормально! Интернет — это место, где люди могут делиться своим мнением. Но этот слух совершенно не соответствует действительности, я не такой человек, и все, кто меня знает, это понимают», — написала Мартин.

Ранее Гвинет Пэлтроу вышла в свет в мини-юбке.