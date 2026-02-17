Warner Bros. Discovery вновь изучает заманчивое предложение от Paramount о слиянии

Одним из ключевых нововведений в оферте стала финансовая гарантия за затягивание процесса. Paramount предложила выплачивать акционерам Warner Bros. по 25 центов на акцию ежеквартально, начиная с января 2027 года, если к тому моменту не будет финализирована сделка с Netflix. Кроме того, потенциальный покупатель готов взять на себя серьезные финансовые обязательства: в случае срыва соглашения с Netflix стоимостью 82,7 млрд, именно Paramount выплатит компенсацию в размере 2,8 млрд, которую в обычном порядке должна была бы погасить Warner Bros. Discovery.