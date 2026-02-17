Warner Bros. Discovery вновь изучает заманчивое предложение от Paramount о слиянии

Руководство медиагиганта Warner Bros. Discovery вновь рассматривает возможность объединения с Paramount, сообщает Life.ru со ссылкой на The New York Times. Причиной возобновления интереса стало обновленное и более привлекательное предложение, поступившее от Paramount на прошлой неделе. В настоящее время совет директоров компании анализирует, насколько данные условия выгоднее альтернативных вариантов развития бизнеса.
Одним из ключевых нововведений в оферте стала финансовая гарантия за затягивание процесса. Paramount предложила выплачивать акционерам Warner Bros. по 25 центов на акцию ежеквартально, начиная с января 2027 года, если к тому моменту не будет финализирована сделка с Netflix. Кроме того, потенциальный покупатель готов взять на себя серьезные финансовые обязательства: в случае срыва соглашения с Netflix стоимостью 82,7 млрд, именно Paramount выплатит компенсацию в размере 2,8 млрд, которую в обычном порядке должна была бы погасить Warner Bros. Discovery.
Несмотря на введение дополнительных страховочных механизмов, общая сумма предложения осталась неизменной. Paramount по-прежнему готова приобрести Warner Bros. Discovery целиком, оценивая компанию в 108,4 млрд, что соответствует стоимости 30 за одну акцию.
В начале декабря прошлого года появилась информация о переговорах Warner Bros. Discovery Inc. о продаже кино- и телестудий, а также стримингового сервиса HBO Max компании Netflix. Позднее Netflix объявил о договоренности по приобретению активов Warner Bros. по цене 27,75 доллара за акцию, оценив бизнес в 72 млрд долларов, а общую стоимость предприятия — в 82,7 млрд долларов. После этого Paramount Skydance заявил о готовности выкупить Warner Bros. Discovery на более выгодных условиях, предложив сумму в 108 млрд долларов.