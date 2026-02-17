Домогаров: фильм «Отель “У погибшего альпиниста”» сохранит «сложный» язык авторов

«Я всегда заявлял, что фильм [создан] именно по мотивам повести. Мы читали и вдохновлялись не только повестью, но и двумя сценариями самих Стругацких. Получается три источника, а остальное — это наши интерпретации, то, как мы видели и хотели бы эту историю рассказать. Я надеюсь, что все-таки это по большей части остается отелем “У погибшего альпиниста” с узнаваемыми героями, хотя они и немножко деформировались. Но мы старались сохранить сложный язык Стругацких, и мне это нравится. Я надеюсь, что зритель это сможет услышать, потому что тут во многом кино надо слушать», — сказал он.