Домогаров: фильм «Отель “У погибшего альпиниста”» сохранит «сложный» язык авторов

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Фильм «Отель “У погибшего альпиниста”» по мотивам одноименного произведения братьев Стругацких сохранит язык писателей, однако не будет строго следовать оригинальному тексту. Об этом в беседе с ТАСС рассказал режиссер картины Александр Домогаров-младший.
«Я всегда заявлял, что фильм [создан] именно по мотивам повести. Мы читали и вдохновлялись не только повестью, но и двумя сценариями самих Стругацких. Получается три источника, а остальное — это наши интерпретации, то, как мы видели и хотели бы эту историю рассказать. Я надеюсь, что все-таки это по большей части остается отелем “У погибшего альпиниста” с узнаваемыми героями, хотя они и немножко деформировались. Но мы старались сохранить сложный язык Стругацких, и мне это нравится. Я надеюсь, что зритель это сможет услышать, потому что тут во многом кино надо слушать», — сказал он.
Режиссер рассказал, что во время съемок исполнитель главной роли Евгений Цыганов приходил на площадку с оригинальной книгой, «вытаскивая» из нее реплики, которые были убраны из сценария в пользу сокращения, и призывал добавить их в фильм. Как отметил Домогаров, актер призывал сохранять сцены с оригинальными фразами «на всякий случай».
«Я здесь благодарен абсолютно, это очень правильный подход, что даже актеры помогали сохранить этот красивый язык. Я не знаю, уловят ли это зрители, которые читали. Я думаю, что фанаты книжки нас не полюбят, ведь то, что мы сделаем, не похоже на то, что они представляли. У всех во время прочтения свое кино в голове», — сказал он.
По словам Домогарова, большинство сцен создавалось в павильонах в Москве. Также для съемок было достроено под стиль отеля здание в Подмосковье, а заключительный этап проходил в городе Владикавказ в Северной Осетии. Всего процесс занял около 46 съемочных дней. Монтаж начался еще во время съемок. По словам собеседника, его цель — завершить этот этап к концу апреля, чтобы приступить к графической части.
«Там очень большой объем. Нужно закончить монтаж, утвердиться с продюсерами и отдать на графику, которая, конечно, у нас набежала, потому что мы снимали не в реальных локациях», — поделился режиссер.
Александр Домогаров — младший надеется, что «картину, которую мы сделали с большим количеством людей и усилий и большой творческой командой, посмотрело как можно больше людей».
«Если кино кого-то заинтересует, и его можно будет показать за границей, это было бы прекрасно. Будем надеяться», — заключил Домогаров, комментируя высказывание продюсера картины Рубена Дишдишяна о надеждах выйти в международный прокат.
Выход картины запланирован на 28 января 2027 года.
Сюжет и актерская команда
Главную роль полицейского Петера Глебски в картине играет Евгений Цыганов. В актерском составе также приняли участие Сергей Маковецкий, Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Дмитрий Лысенков, Алена Михайлова, Лев Зулькарнаев. Сюжет повести братьев Стругацких рассказывает историю полицейского инспектора, приехавшего в горный отель расследовать еще не совершенное убийство. В России произведение было впервые экранизировано в 1979 году. Тогда режиссером картины выступил Григорий Кроманов.