Мама погибшего на СВО актера Ткаченко рассказала о поисках тела сына

Мама погибшего на СВО актера театра и кино Николая Ткаченко, известного по ролям в сериалах «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и многим другим, рассказала, как ведутся поиски тела сына на поле боя.
«Я звонила представителю части в Ростове. Он сообщил, что информация о Николае пока не поступала. Когда я сдавала ДНК и оформляла розыскную карту в ФЗО, мне сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев. Поэтому я дополнительно сдала ДНК в специализированной клинике. По словам близких друзей Николая, эвакуация тел проводится ежедневно. Некоторых сослуживцев Николая уже нашли», — отметила в беседе с aif.ru Инна Ткаченко.
Николай Ткаченко контракт с Минобороны подписал в июне 2025 года. Он погиб в декабре на красноармейском направлении, когда возвращался после выполнения боевого задания. Тело погибшего пока не смогли эвакуировать.
Как сообщалось, погибший Ткаченко был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (Признан террористическим и запрещен в России).