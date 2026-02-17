Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мама погибшего на СВО актера Ткаченко рассказала о поисках тела сына

Тело погибшего на СВО актера Николая Ткаченко еще не эвакуировали
Николай Ткаченко, фото: соцсети
Николай Ткаченко, фото: соцсети

Мама погибшего на СВО актера театра и кино Николая Ткаченко, известного по ролям в сериалах «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и многим другим, рассказала, как ведутся поиски тела сына на поле боя.

«Я звонила представителю части в Ростове. Он сообщил, что информация о Николае пока не поступала. Когда я сдавала ДНК и оформляла розыскную карту в ФЗО, мне сказали, что доставка документов в центр займет около двух месяцев. Поэтому я дополнительно сдала ДНК в специализированной клинике. По словам близких друзей Николая, эвакуация тел проводится ежедневно. Некоторых сослуживцев Николая уже нашли», — отметила в беседе с aif.ru Инна Ткаченко.

Николай Ткаченко контракт с Минобороны подписал в июне 2025 года. Он погиб в декабре на красноармейском направлении, когда возвращался после выполнения боевого задания. Тело погибшего пока не смогли эвакуировать.

Как сообщалось, погибший Ткаченко был включен в базу данных украинского сайта «Миротворец» (Признан террористическим и запрещен в России).