Умер режиссер Фредерик Вайсман

Всего за свою карьеру, длившуюся порядка шести десятилетий, Вайсман создал более 40 фильмов, одной из его последних работ стало художественное повествование «Пара» (Un Couple) об отношениях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны. Кинолента была представлена на Венецианском фестивале в 2022 году.