Умер режиссер Фредерик Вайсман

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Американский режиссер, мастер документального кино Фредерик Вайсман ушел из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщила основанная режиссером компания Zipporah Films.
«С глубочайшим прискорбием компания Zipporah Films и семья Вайсмана сообщает об уходе из жизни Фредерика Вайсмана», — говорится в сообщении на сайте компании.
Всего за свою карьеру, длившуюся порядка шести десятилетий, Вайсман создал более 40 фильмов, одной из его последних работ стало художественное повествование «Пара» (Un Couple) об отношениях Льва Толстого и его жены Софьи Андреевны. Кинолента была представлена на Венецианском фестивале в 2022 году.
В 2017 году Вайсман был удостоен «Оскара».