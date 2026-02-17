«Аутсорс», «Ландыши», «Август»: объявлены номинанты на премию АПКиТ 2026

Лидером по числу номинаций стала драма «Аутсорс» продюсерской компании «Среда» — сериал представлен в девяти категориях. Мистический триллер «Бар “Один звонок”» от KION и комедия «Подслушано в Рыбинске» от 1−2−3 Production претендуют на победу в шести номинациях. В пяти категориях заявлена мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» производства компании «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студии» при поддержке ИРИ.