«Аутсорс», «Ландыши», «Август»: объявлены номинанты на премию АПКиТ 2026

Ассоциация продюсеров кино и телевидения представила номинантов на XIII Национальную кинематографическую премию АПКиТ. В шорт-лист попал 41 проект и 68 специалистов в индивидуальных категориях.
Фильмы и сериалы
Лидером по числу номинаций стала драма «Аутсорс» продюсерской компании «Среда» — сериал представлен в девяти категориях. Мистический триллер «Бар “Один звонок”» от KION и комедия «Подслушано в Рыбинске» от 1−2−3 Production претендуют на победу в шести номинациях. В пяти категориях заявлена мелодрама «Ландыши. Такая нежная любовь» производства компании «Всемирные Русские Студии», Wink и «НМГ Студии» при поддержке ИРИ.
За победу в номинации «Лучший полнометражный игровой фильм» поборются «Август», «Батя 2. Дед» и «Пророк. История Александра Пушкина». Лучшим онлайн-сериалом (7 и более серий) могут стать «Аутсорс», «Бар “Один звонок”» и «Ландыши. Такая нежная любовь». Лучший комедийный сериал будут выбирать среди таких проектов, как «Волшебный участок» (второй сезон), «Олдскул» и «Подслушано в Рыбинске».
Актерские номинации
Среди претендентов на премию АПКиТ в номинации «Лучший актер сериала» представлены Иван Янковский («Аутсорс»), Данила Козловский («Бар “Один звонок”») и Тимофей Трибунцев («Подслушано в Рыбинске»). На звание лучшей актрисы сериала претендуют Марина Александрова («Дыши»), Ника Здорик («Ландыши. Такая нежная любовь») и Мария Аронова («Олдскул»).
В шорт-лист номинантов за лучшую режиссуру попали постановщик «Аутсорса» Душан Глигоров, Сергей Филатов («Бар “Один звонок”») и Петр Тодоровский («Подслушано в Рыбинске»).
В Ассоциацию продюсеров кино и телевидения, основанную в 2009 году, на данный момент входит 46 крупнейших российских кинокомпаний. Национальная кинематографическая Премия АПКиТ проводится с 2013 года. Победители выбираются путем голосования ведущих российских кинопродюсеров.
Лауреаты XIII Премии АПКиТ будут объявлены в ходе торжественной церемонии вручения 19 мая. Кино Mail – ключевой медиапартнер премии.
С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.