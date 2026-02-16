Ричмонд
Звезда «Крестного отца» Роберт Дюваль умер в возрасте 95 лет

В США скончался семикратный номинант на «Оскар» Роберт Дюваль
Роберт Дювалл, 1998 год
Роберт Дювалл, 1998 год

Американский актер Роберт Дюваль, снявшийся в таких фильмах, как «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Нежное милосердие», скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на жену актера.

«Для всего мира он был актером, обладателем премии “Оскар”, режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем», — сказала жена Дюваля. Она отметила, что актер очень любил свою работу и вкладывал всего себя в работу над своими персонажами.

Дюваль был семь раз номинирован на «Оскар». В 1984 году он одержал победу в номинации «Лучшая мужская роль» за свою работу в фильме «Нежное милосердие».