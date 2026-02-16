Ричмонд
Полицейский-паркурщик повторил трюк из фильма «Типа крутые легавые»

В Лондоне полицейский перепрыгнул забор, как в фильме «Типа крутые легавые»
Кадр из фильма «Типа крутые легавые»
Кадр из фильма «Типа крутые легавые»

Полицейский-паркурщик случайно повторил трюк из фильма «Типа крутые легавые» в погоне за подозреваемым в Лондоне. Об этом сообщает Independent.

На кадрах с видеорегистратора другого полицейского, опубликованных Службой столичной полиции, видно, как правоохранитель выходит из своего автомобиля и бежит за подозреваемым по жилому району. Прыжками он преодолевает несколько ограждений, прежде чем ему удается задержать подозреваемого.

«Подозреваемый был арестован для общего блага», — процитировали в полиции фильм «Типа крутые легавые» Эдгара Райта (2007), комментируя запись.

Также к записи приложили аналогичные сцены из картины.