Полицейский-паркурщик повторил трюк из фильма «Типа крутые легавые»

На кадрах с видеорегистратора другого полицейского, опубликованных Службой столичной полиции, видно, как правоохранитель выходит из своего автомобиля и бежит за подозреваемым по жилому району. Прыжками он преодолевает несколько ограждений, прежде чем ему удается задержать подозреваемого.