Полицейский-паркурщик повторил трюк из фильма «Типа крутые легавые»

Полицейский-паркурщик случайно повторил трюк из фильма «Типа крутые легавые» в погоне за подозреваемым в Лондоне. Об этом сообщает Independent.
На кадрах с видеорегистратора другого полицейского, опубликованных Службой столичной полиции, видно, как правоохранитель выходит из своего автомобиля и бежит за подозреваемым по жилому району. Прыжками он преодолевает несколько ограждений, прежде чем ему удается задержать подозреваемого.
«Подозреваемый был арестован для общего блага», — процитировали в полиции фильм «Типа крутые легавые» Эдгара Райта (2007), комментируя запись.
Также к записи приложили аналогичные сцены из картины.