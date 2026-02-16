Супругу режиссера Тайки Вайтити раскритиковали за фото в купальнике

Супругу известного режиссера Тайки Вайтити Риту Ору раскритиковали из-за фото в купальнике. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.
35-летняя Рита Ора показала кадры, сделанные во время пребывания в Сиднее. На одном из фото певица предстала перед камерой в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Исполнительница позировала с мокрыми волосами и без косметики на пляже у камня. Однако интернет-пользователи не оценили фигуру знаменитости.
«Слишком худая», «Невероятная фигура? Взгляните на фотографию Софии Лорен в возрасте 28 лет», «У нее не невероятная фигура, у нее совсем нет талии, она просто худая», — писали читатели Daily Mail.