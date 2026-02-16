Супругу режиссера Тайки Вайтити раскритиковали за фото в купальнике

35-летняя Рита Ора показала кадры, сделанные во время пребывания в Сиднее. На одном из фото певица предстала перед камерой в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Исполнительница позировала с мокрыми волосами и без косметики на пляже у камня. Однако интернет-пользователи не оценили фигуру знаменитости.