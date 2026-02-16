Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Супругу режиссера Тайки Вайтити раскритиковали за фото в купальнике

Певицу Риту Ору раскритиковали из-за фото в бикини
Риту Ору раскритиковали за фото в бикини: «Слишком худая»
Риту Ору раскритиковали за фото в бикини: «Слишком худая»Источник: www_gazeta_ru

Супругу известного режиссера Тайки Вайтити Риту Ору раскритиковали из-за фото в купальнике. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

35-летняя Рита Ора показала кадры, сделанные во время пребывания в Сиднее. На одном из фото певица предстала перед камерой в черном крошечном бикини и солнцезащитных очках. Исполнительница позировала с мокрыми волосами и без косметики на пляже у камня. Однако интернет-пользователи не оценили фигуру знаменитости.

«Слишком худая», «Невероятная фигура? Взгляните на фотографию Софии Лорен в возрасте 28 лет», «У нее не невероятная фигура, у нее совсем нет талии, она просто худая», — писали читатели Daily Mail.