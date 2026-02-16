83-летнего Харрисона Форда засняли целующимся у трапа самолета

83‑летний Харрисон Форд с женой отметили 14 февраля поцелуями у трапа частного джета в Лос‑Анджелесе. Интимный момент между актером и его 61‑летней супругой Калистой Флокхарт попал в объектив папарацци. Снимки опубликовал таблоид Daily Mail.
Сообщается, что у трапа Харрисона и Калисты ждал личный водитель, но супруги не спешили садиться в авто. Репортерам удалось заснять, как Форд и Флокхарт, не обращая внимания на персонал, нежно обнимаются и страстно целуются.
Пара вместе уже 26 лет. Свадьба состоялась 15 июня 2010 года после десяти лет отношений. Свадебная церемония проходила в Санта‑Фе, штат Нью‑Мексико, где Форд снимался в фильме «Ковбои против пришельцев». К слову, обручились пара именно в День святого Валентина, в 2009 году.
Пара воспитывает приемного сына Калисты Флокхарт — Лиама, которого та усыновила еще до встречи с актером. Для Форда этот брак стал уже третьим, а вот его избранница вышла замуж впервые.