83-летнего Харрисона Форда засняли целующимся у трапа самолета

Пара вместе уже 26 лет. Свадьба состоялась 15 июня 2010 года после десяти лет отношений. Свадебная церемония проходила в Санта‑Фе, штат Нью‑Мексико, где Форд снимался в фильме «Ковбои против пришельцев». К слову, обручились пара именно в День святого Валентина, в 2009 году.