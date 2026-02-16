34-летняя звезда «Содержанок» Александра Ревенко перестала скрывать новый роман

Александра Ревенко перестала скрывать отношения с арт‑директором и бизнесменом Михаилом Ганнушкиным — романтичное фото она опубликовала в личном блоге.
На кадрах из фотобудки влюбленные обнимаются и целуются. Ревенко не стала давать развернутых комментариев: в подписи к публикации она ограничилась эмодзи в виде сердечка.
До этого, с 2015‑го по 2022‑й год, актриса состояла в отношениях с музыкантом Антоном Севидовым. Роман начался после расставания артиста с Кариной Истоминой, которая позднее вышла замуж за футболиста Федора Смолова.