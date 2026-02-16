Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

34-летняя звезда «Содержанок» Александра Ревенко перестала скрывать новый роман

Актриса опубликовала фото с возлюбленным

Александра Ревенко перестала скрывать отношения с арт‑директором и бизнесменом Михаилом Ганнушкиным — романтичное фото она опубликовала в личном блоге.

Александра Ревенко и Михаил Ганнушкин
Александра Ревенко и Михаил ГаннушкинИсточник: Соцсети

На кадрах из фотобудки влюбленные обнимаются и целуются. Ревенко не стала давать развернутых комментариев: в подписи к публикации она ограничилась эмодзи в виде сердечка.

До этого, с 2015‑го по 2022‑й год, актриса состояла в отношениях с музыкантом Антоном Севидовым. Роман начался после расставания артиста с Кариной Истоминой, которая позднее вышла замуж за футболиста Федора Смолова.