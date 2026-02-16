Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

55-летняя Наоми Кэмпбелл кардинально сменила имидж

Модель Наоми Кэмпбелл снялась с короткой стрижкой для журнала

Супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл снялась с кардинально новым имиджем. Фото опубликовано в соцсети.

Наоми Кэмпбелл, фото: соцсети
Наоми Кэмпбелл, фото: соцсети

55-летняя Наоми Кэмпбелл стала героиней нового выпуска журнала Elle! На обложке супермодель предстала в парике с короткой стрижкой и объемной укладкой. Манекенщица позировала с макияжем с черной тушью и красным блеском для губ. Звезда подиумов была одета в черно-белую рубашку в полоску, желтый жакет и серьги Chanel.

В декабре папарацци подловили Наоми Кэмпбелл, когда она направлялась на вечеринку в ночной клуб Maison Close в Лондоне. Супермодель выбрала для закрытого мероприятия черное полупрозрачное боди, жакет с меховой отделкой, джинсы-клеш цвета индиго с разрезом и кроссовки Nike Air Max Muse. Манекенщица дополнила образ солнцезащитными очками, браслетами и кольцами. Знаменитость уложила волосы в локоны и сделала макияж.