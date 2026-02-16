Эвелина Бледанс улетела из России: «Там буду не такая замученная»

Актриса Эвелина Бледанс улетела из России. Звезда сообщила об этом в соцсетях. Она призналась подписчикам, что спонтанно решилась на отдых в Таиланде.
«Мои дорогие, вы первые, кто увидит эту информацию. Я совершенно внезапно вылетаю на Пхукет. Буду слать кружочки. Надеюсь, там буду уже не такая зеленая, опухшая и замученная, а будет все хорошо», — поделилась артистка.
Звезда родилась в Ялте, а в 21 год уехала в Ленинград, где поступила на актерский факультет ЛГИТМиКа. Бледанс говорила поклонникам, что любит свою малую родину и старается как можно чаще сюда приезжать. По словам знаменитости, с этим городом у нее связано много теплых воспоминаний, которые греют душу.