Меган Маркл поделилась редким фото подросшей дочери

Меган Маркл впервые за долгое время опубликовала редкий семейный портрет. На снимке поклонники смогли наконец рассмотреть лицо подросшей Лилибет.
Четырехлетняя малышка позирует на руках у принца Гарри в окружении праздничных шаров-сердечек.
«Эти двое + Арчи = мои главные валентинки», — нежно подписала кадр герцогиня.
Подписчики пары мгновенно отреагировали на публикацию, отметив невероятное сходство Лилибет с отцом и ее знаменитой бабушкой, принцессой Дианой. До этого момента Сассекские старались оберегать частную жизнь дочери, делясь лишь редкими кадрами, на которых девочка была запечатлена со спины.