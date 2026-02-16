Ричмонд
Меган Маркл поделилась редким фото подросшей дочери

Герцогиня Сассекская поделилась семейным снимком в соцсети

Меган Маркл впервые за долгое время опубликовала редкий семейный портрет. На снимке поклонники смогли наконец рассмотреть лицо подросшей Лилибет.

Принц Гарри с дочерью, фото: соцсети
Принц Гарри с дочерью, фото: соцсети

Четырехлетняя малышка позирует на руках у принца Гарри в окружении праздничных шаров-сердечек.

«Эти двое + Арчи = мои главные валентинки», — нежно подписала кадр герцогиня.

Подписчики пары мгновенно отреагировали на публикацию, отметив невероятное сходство Лилибет с отцом и ее знаменитой бабушкой, принцессой Дианой. До этого момента Сассекские старались оберегать частную жизнь дочери, делясь лишь редкими кадрами, на которых девочка была запечатлена со спины.