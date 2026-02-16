Ричмонд
Актриса Маргарита Жигунова скончалась в возрасте 88 лет

Артистка ушла из жизни 11 февраля 2026 года в Москве
Маргарита Жигунова
Маргарита ЖигуноваИсточник: Legion-Media.ru

На 89-м году жизни скончалась актриса Московского драматического Театра имени Пушкина Маргарита Жигунова. Об этом сообщил портал «Кино-театр.ру».

Жигунова родилась 20 февраля 1937 года в деревне Князево Тверской области. Она ушла из жизни 11 февраля 2026 года в Москве.

Она окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году. С 1960 года актриса служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, а также принимала участие в съемках художественных фильмов. Среди ее сценических работ — образ Амелии в спектакле «Деревья умирают стоя», в котором она играла вместе с Фаиной Раневской, а также роли в постановках «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни».

В кинематографе актриса дебютировала в 1959 году, исполнив роль медсестры в драме «Жестокость». В дальнейшем она приняла участие в съемках фильмов «Илзе», «Короткие истории» и «Легенда о Тиле».

Жигунова была супругой советского артиста балета Мариса Лиепы и матерью артистов балета Ильзе и Андриса Лиепы.