Актриса Маргарита Жигунова скончалась в возрасте 88 лет

Она окончила Школу-студию МХАТ в 1959 году. С 1960 года актриса служила в Московском драматическом театре имени Пушкина, а также принимала участие в съемках художественных фильмов. Среди ее сценических работ — образ Амелии в спектакле «Деревья умирают стоя», в котором она играла вместе с Фаиной Раневской, а также роли в постановках «Шоколадный солдатик» и «Дни нашей жизни».