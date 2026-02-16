Дуа Липа в прозрачном наряде посетила Берлинский кинофестиваль

30-летняя поп-исполнительница выбрала для выхода в свет черное облегающее платье люксового бренда Chanel с открытыми плечами, сквозь прозрачную ткань которого просвечивали стринги со средней посадкой. Кроме того, она подобрала к нему остроносые туфли и массивное ожерелье, украшенное бриллиантами. При это визажисты сделали ей макияж в нейтральных тонах, а стилисты, в свою очередь, собрали волосы в гладкий пучок.