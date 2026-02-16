Говоря о деле Эпштейна, он вспомнил о главе России Владимире Путине, заявив, что он имеет некоторые провидческие способности, ведь еще в 2024 году говорил следующее: «[Западные элиты] привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы — деньгами. Но они должны понять, что бал вампиров заканчивается». Михалков подметил, что эти слова будто были сказаны только вчера, а не два года назад, но подчеркнул, что бал не закончился, а его продолжение идет на Украине. Он назвал страну мостом от сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено), царствующего на Западе, на восток.