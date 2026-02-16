Ричмонд
Андреасян и Моряк снялись в откровенной фотосессии в честь Дня всех влюбленных

Елизавета Моряк показала себя в леопардовом нижнем белье

Елизавета Моряк в личном блоге разместила серию откровенных кадров в честь Дня всех влюбленных. В фотосессии также принял участие и ее муж Сарик Андреасян. Снимки, по всей видимости, были созданы с помощью ИИ.

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, фото: соцсети
30-летняя актриса предстала в нижнем белье леопардовой расцветки. Она позировала в слитном купальнике с декольте и вырезами, чулках в сеточку и туфлях на каблуках. Также звезда фильма «Сказка о царе Салтане» примерила мини-платье с декольте и мини-платье, декорированным кружевом.

«Как Лиза Моряк получает роли по версии хейтеров! Друзья, мы просто веселимся, всех с праздником Святого армянина», — иронично подписала снимки звезда.

Андреасяна часто критикуют из-за того, что в своих проектах он снимает жену. По мнению хейтеров, актриса не получала бы главные роли, если бы не вышла замуж за режиссера.

Сарик Андреасян и Елизавета Моряк, фото: соцсети
Недавно Андреасян ответил на критику из-за частого участия жены в его фильмах. Он заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера.

Напомним, Сарик Андреасян и Елизавета Моряк поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась дочь Элизабет, а в мае 2025-го — дочь Шарлиз.

Ранее Андреасян и Моряк отметили восьмилетие отношений. 