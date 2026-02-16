Ксения Алферова после новостей о разводе с Егором Бероевым уехала отдыхать в Сочи. Она выбрала горный курорт на Красной Поляне.
В небольшой отпуск вместе с 51-летней звездой отправилась и ее единственная дочь Евдокия. Актриса в личном блоге разместила видео, которое было снято в аэропорту Сочи перед их вылетом домой.
Алферова показала, как занималась спортом с помощью небольших стоек. Она качала пресс и отжималась. Затем вместе с 18-летней Евдокией стала повторять движения из балета. Девушка также приседала, держа пакет в руках, пока знаменитая мама выполняла упражнения.
«Очень мне нравится с дочкой и ее подружками путешествовать! Заряжаешься девчачей энергией! Я, вообще, по натуре хулиганская всегда была. Мне всегда очень нравилась принцесса из мультфильма «Бременских музыканты». Короче свою маленькую Ксюшу, которая живет во мне, я , с некоторых пор, берегу очень. Она меня часто вдохновляет и радоваться жизни помогает! <...> Настроение у меня было ужасное, какое-то убитое, прибитое внутри, но, глядя на девчонок, вдохновилась, заразилась! Передаем вам спортпривет! Ваши Ксюша, Дуня и София» — написала Алферова.
В начале февраля 2026 года стало известно, что Ксения Алферова и Егор Бероев расстались после 25 лет брака. Причины расставания экс-супруги не называли. В этом браке у актеров родился единственный ребенок — дочь Евдокия.
Недавно Алферова обратилась к тем, кто критикует ее бывшего мужа из-за расставания.
«Я бы хотела попросить людей перестать, по возможности, это обсуждать так бурно. Каждый человек может сделать что-то под влиянием тех или иных эмоций, а потом сильно пожалеть об этом. Не стоит его убивать, а словом можно убить, поверьте. Все мы совершаем ошибки, но не нужно кидать друг в друга камни, ведь мы все не без греха, согласны?» — рассказала актриса в интервью Леди Mail.
