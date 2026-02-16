«Очень мне нравится с дочкой и ее подружками путешествовать! Заряжаешься девчачей энергией! Я, вообще, по натуре хулиганская всегда была. Мне всегда очень нравилась принцесса из мультфильма «Бременских музыканты». Короче свою маленькую Ксюшу, которая живет во мне, я , с некоторых пор, берегу очень. Она меня часто вдохновляет и радоваться жизни помогает! <...> Настроение у меня было ужасное, какое-то убитое, прибитое внутри, но, глядя на девчонок, вдохновилась, заразилась! Передаем вам спортпривет! Ваши Ксюша, Дуня и София» — написала Алферова.