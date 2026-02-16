Путин присвоил актеру Гришину звание заслуженного артиста РФ

Алексей Гришин известен по целому ряду картин, в том числе «Вызов», «Онегин» и «Семейный переполох». Кроме того, Гришин сыграл бортпроводника в культовой сцене фильма «Брат 2», где главные герои просят у него «водочку», так как «домой летят».