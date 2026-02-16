Ричмонд
Путин присвоил актеру Гришину звание заслуженного артиста РФ

Актер сыграл бортпроводника в культовой сцене фильма «Брат 2»
Алексей Гришин
Алексей Гришин

Актер Театра на Таганке Алексей Гришин получил звание заслуженного артиста России, сообщает Life.ru. Соответствующий указ президента Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовых актов.

Помимо Гришина, звания удостоены главный дирижер оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова Александр Орешкин и актер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Ильдус Абрахманов.

Алексей Гришин известен по целому ряду картин, в том числе «Вызов», «Онегин» и «Семейный переполох». Кроме того, Гришин сыграл бортпроводника в культовой сцене фильма «Брат 2», где главные герои просят у него «водочку», так как «домой летят».