Путин присвоил актеру Гришину звание заслуженного артиста РФ

Актер Театра на Таганке Алексей Гришин получил звание заслуженного артиста России, сообщает Life.ru. Соответствующий указ президента Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовых актов.
Помимо Гришина, звания удостоены главный дирижер оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова Александр Орешкин и актер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Ильдус Абрахманов.
Алексей Гришин известен по целому ряду картин, в том числе «Вызов», «Онегин» и «Семейный переполох». Кроме того, Гришин сыграл бортпроводника в культовой сцене фильма «Брат 2», где главные герои просят у него «водочку», так как «домой летят».