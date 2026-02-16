Ричмонд
Получившая условный срок Тарасова снялась в полупрозрачном мини-платье

Актриса показала стройную фигуру

Аглая Тарасова поделилась новым снимком в личном блоге. 31-летняя актриса предстала в бежевом полупрозрачном мини-платье без бретелей и рукавов. Звезда фильма «Лед» позировала босиком, сидя на застеленном фольгой полу.

Аглая Тарасова, фото: соцсети
Аглая Тарасова, фото: соцсети

Для съемки Тарасова собрала волосы в пучок с боковым пробором и сделала акцент на макияже — черные стрелки и темная помада добавили образу выразительности. Завершили лук лаконичные серьги.

Под публикацией поклонники осыпали актрису комплиментами: «Красивая. Переживала безумно за вас», «Великолепна», «Царица», «Какая изумительная! Прелесть», «Выглядишь супер», «Сногсшибательная», «Невероятная», «Вы невероятно красивая», «Красавица», «Аглая, вы, как всегда, великолепны и в кино, и на фото».

В своем блоге актриса также регулярно делится кадрами с тренировок. Тарасова занимается спортом даже во время отпуска и не пропускает занятия в зале. Ранее звезда показала, как качала пресс во время поездки в Казань.

Аглая Тарасова на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START
Аглая Тарасова на премьере сериала «Дети перемен 2», фото: пресс-службы Wink и START

Напомним, в августе 2025 года актрису задержали в аэропорту «Домодедово», когда она возвращалась из Израиля. При досмотре у звезды нашли вейп с запрещенными веществами. На артистку завели дело о контрабанде наркотиков.

В конце декабря 2025-го ей вынесли приговор. Суд дал звезде три года условного срока и обязал выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее Аглая Тарасова снялась в образе гонщицы «Формулы-1».