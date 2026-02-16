В Поморье разработают сценарные заявки для фильмов о выдающихся людях Русского Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Межрегиональная студенческая кинолаборатория «Северный байопик» начала работу в Архангельске, рассказали ТАСС организаторы. В течение полугода студенты Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова (САФУ) и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) будут создавать сценарные заявки о выдающихся личностях Русского Севера, эти истории могут лечь в основу реальных фильмов.
«Уникальность проекта для региона — в межпредметном и межвузовском сотрудничестве. В одной команде работают студенты САФУ и Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Архангельские гуманитарии — социологи и историки — отвечают за глубокий исторический ресерч, работу с архивами и фактчекинг, а будущие режиссеры и сценаристы из Петербурга — за драматургию и экранное воплощение. Для студентов САФУ это возможность получить дополнительные компетенции и реальный опыт работы в сфере кинопроизводства», — сказали организаторы.
В Архангельске не готовят специалистов для киноиндустрии. Чтобы стать режиссером, оператором, продюсером или сценаристом, нужно уезжать в другие города. Проект «Северный байопик» дает шанс применить свои исследовательские навыки в новой профессиональной роли — киноресерчера.
На первой встрече участников проекта — студентов, кураторов, мастеров курса и партнеров программы с приветственным словом в онлайн-формате к ним обратился доцент кафедры продюсирования Института кино и телевидения Санкт-Петербурга Виктор Скубей. Он будет курировать группу будущих режиссеров. Скубей отметил, что от проекта ожидают не только образовательного эффекта, но и реальных сценарных разработок, которые смогут стать основой будущих фильмов. А мастер курса по направлению документального кино, режиссер и продюсер Юлия Миронова (Санкт-Петербург) рассказала о роли ресерчера в кинопроизводстве.
«Профессия ресерчера существует давно, но в России пока остается малоизвестной. Это специалист, без которого невозможно серьезное кинопроизводство. Режиссер и сценарист выстраивают драматургию, но глубокий анализ эпохи, деталей жизни героя, исторического контекста — задача исследователя. Именно он помогает избежать ошибок и делает историю достоверной», — сказала Миронова.
Исторические личности
Герои будущих байопиков выбраны на основе социологического опроса жителей региона и рекомендаций Министерства культуры Архангельской области. Студенты получили конкретный «социальный заказ» — разработать истории семи выдающихся северян. Это духовные деятели, художники, исследователи, предприниматели и представители культурного наследия региона. Среди них святой праведный Иоанн Кронштадтский, художник Александр Борисов, купцы Строгановы, первый Главный правитель русских поселений в Америке Александр Баранов, ученая Ксения Гемп, писатель и художник Степан Писахов и основательница Государственного академического Северного русского народного хора. Антонина Колотилова. О многих из них до сих пор нет биографических фильмов.
«Биографический фильм дает возможность рассказать о наших уникальных земляках широкой аудитории — в стране и мире. Это шанс приблизить их судьбы к современному зрителю», — пояснила мастер курса по игровому кино, режиссер и сценарист Анастасия Ломакина.
Организаторы отметили, что у проекта будет и долгосрочный эффект. Интерес к биографическому кино часто приводит зрителей в места, связанные с реальными событиями, а значит, способствует развитию кинотуризма и узнаваемости региона. «Проект позволит как молодежи-участникам, так и местным жителям, и гостям Поморья узнать больше об историческом и культурном прошлом региона, а также, возможно, “навести” режиссеров и сценаристов на новые интересные сюжеты и истории, которые затем смогут воплотиться в реальные фильмы в жанре “байопик”. Кто знает, может, наш экспериментальный проект даст толчок развитию кинотуризма, дальнейшего создания новых направлений подготовки кадров для креативной сферы в регионе», — сказала руководитель проекта Тамара Статикова.
Первый этап — это курс онлайн-лекций с практическими заданиями, анализом фильмов и разбором приемов работы с историческим материалом. В мае к проекту подключатся студенты из Санкт-Петербурга. Для СПбГИКиТ это первый опыт межрегионального сотрудничества такого формата. Планируется, что совместно разработанные материалы станут основой курсовых и дипломных проектов студентов петербургского института. Лучшие идеи могут получить дальнейшее развитие при поддержке продюсерского центра «Мой дом — Россия», который окажет организационную и техническую поддержку выбранным проектам.
«Участие в данной образовательной программе позволит студентам Института кино и телевидения познакомиться с богатой историей Русского Севера, Арктики через изучение биографий знаковых исторических личностей, а также получить уникальный опыт самостоятельной практической работы в команде с коллегами — студентами другого региона», — резюмировал проректор по учебной и научной работе СПБГИКиТ Павел Данилов.
Итогом работы кинолаборатории станут сценарные заявки документальных фильмов и игровых байопиков. Проект реализуется при поддержке Губернаторского центра Архангельской области, Министерства культуры и туризма Архангельской области, регионального отделения Союза кинематографистов Архангельской области и Северного Арктического федерального университета имени М. В. Ломоносова.