В Поморье разработают сценарные заявки для фильмов о выдающихся людях Русского Севера

Организаторы отметили, что у проекта будет и долгосрочный эффект. Интерес к биографическому кино часто приводит зрителей в места, связанные с реальными событиями, а значит, способствует развитию кинотуризма и узнаваемости региона. «Проект позволит как молодежи-участникам, так и местным жителям, и гостям Поморья узнать больше об историческом и культурном прошлом региона, а также, возможно, “навести” режиссеров и сценаристов на новые интересные сюжеты и истории, которые затем смогут воплотиться в реальные фильмы в жанре “байопик”. Кто знает, может, наш экспериментальный проект даст толчок развитию кинотуризма, дальнейшего создания новых направлений подготовки кадров для креативной сферы в регионе», — сказала руководитель проекта Тамара Статикова.