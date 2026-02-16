Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Анджелина Джоли планирует уехать из Америки летом 2026 года

Актриса планирует уехать из США после совершеннолетия близнецов
Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Анджелина Джоли планирует уехать из Лос-Анджелеса в июле 2026 года, когда близнецам Вивьен и Ноксу исполнится 18 лет. Инсайдеры отмечают: Джоли никогда не хотела жить в этом городе на постоянной основе, но соглашение об опеке с Брэдом Питтом вынуждало ее оставаться.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

«Она присматривает несколько вариантов за границей. Она будет очень рада, когда сможет уехать из Лос-Анджелеса», — говорил инсайдер.

Переезд связан с желанием дать детям личное пространство, покой и безопасность. Кроме того, Джоли разочарована ситуацией в США:

«Я люблю свою страну, но сейчас не узнаю ее. У меня интернациональная семья, друзья, жизнь. Все, что разделяет людей или ограничивает свободу, опасно. Мы живем в тяжелые времена», — говорила она ранее.

Анджелина Джоли
Анджелина ДжолиИсточник: Legion-Media.ru

Актриса задумывалась о жизни в Камбодже. К этой стране у нее особые отношения — именно здесь в 2002 году она усыновила своего первого ребенка Мэддокса.

«Камбоджа стала той страной, которая заставила меня задуматься о беженцах. Я начала заниматься внешней политикой, чего раньше никогда не делала, и устроилась в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. А главное, я стала мамой», — говорила она в интервью Vogue India.

Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и Шайло
Анджелина Джоли с детьми: сыновьями Мэддоксом и Ноксом и дочерьми Вивьен, Захарой и ШайлоИсточник: Rex / Fotodom.ru

Позже Джоли вместе с Питтом взяли из детских домов еще двоих детей — мальчика Пакса и девочку Захару. Затем у звезд родились биологические дети — дочь Шайло и близнецы Вивьен и Нокс.

Напомним, Джоли и Питт прожили вместе около десяти лет. В 2016 году актриса подала на развод. Их расставание сопровождалось громкими скандалами. Брак официально был расторгнут в апреле 2019 года. Дети приняли сторону матери, и многие из них отказались от фамилии отца.