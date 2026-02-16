Анджелина Джоли планирует уехать из Лос-Анджелеса в июле 2026 года, когда близнецам Вивьен и Ноксу исполнится 18 лет. Инсайдеры отмечают: Джоли никогда не хотела жить в этом городе на постоянной основе, но соглашение об опеке с Брэдом Питтом вынуждало ее оставаться.
«Она присматривает несколько вариантов за границей. Она будет очень рада, когда сможет уехать из Лос-Анджелеса», — говорил инсайдер.
Переезд связан с желанием дать детям личное пространство, покой и безопасность. Кроме того, Джоли разочарована ситуацией в США:
«Я люблю свою страну, но сейчас не узнаю ее. У меня интернациональная семья, друзья, жизнь. Все, что разделяет людей или ограничивает свободу, опасно. Мы живем в тяжелые времена», — говорила она ранее.
Актриса задумывалась о жизни в Камбодже. К этой стране у нее особые отношения — именно здесь в 2002 году она усыновила своего первого ребенка Мэддокса.
«Камбоджа стала той страной, которая заставила меня задуматься о беженцах. Я начала заниматься внешней политикой, чего раньше никогда не делала, и устроилась в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. А главное, я стала мамой», — говорила она в интервью Vogue India.
Позже Джоли вместе с Питтом взяли из детских домов еще двоих детей — мальчика Пакса и девочку Захару. Затем у звезд родились биологические дети — дочь Шайло и близнецы Вивьен и Нокс.
Напомним, Джоли и Питт прожили вместе около десяти лет. В 2016 году актриса подала на развод. Их расставание сопровождалось громкими скандалами. Брак официально был расторгнут в апреле 2019 года. Дети приняли сторону матери, и многие из них отказались от фамилии отца.