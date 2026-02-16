Звезда «Гарри Поттера» рассказал о травмирующем опыте родительства

Британский актер Руперт Гринт признался, что первый опыт в качестве родителя оказался для него травмирующим. Его слова передает The Hollywood Reporter.
Артист объяснил, что оказался изолирован от общества на несколько месяцев после рождения его первой дочери Уэнсдей.
«Это ужасное чувство, ведь этот период должен быть самым прекрасным. Но он может быть весьма травмирующим», — поделился артист.
Актер состоит в браке с актрисой Джорджией Грум с 2018 года, в 2020 у них родилась дочь Уэнсдэй. В апреле 2025-го артист сообщил о появлении на свет своей второй дочери — Голди.
