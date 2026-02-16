«Это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви. Страх никогда ее не найти, страх снова доверять… В своих сомнениях, хрупкости и нежности они похожи на персонажей Чехова. Здесь много любви, музыки, юмора и замечательных актеров, ожививших эту историю», — поделился Козловский в интервью Deadline.