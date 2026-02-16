Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Данила Козловский раскрыл подробности своего режиссерского дебюта на Западе

Российский актер снял романтический мюзикл «Из Лондона с любовью»
Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»
Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»

Данила Козловский рассказал о своем первом режиссерском проекте на Западе — романтической комедии-мюзикле «Из Лондона с любовью». Съемки англоязычного фильма завершены, и картина представлена на Европейском кинорынке новым дистрибьютором Universal Exports Media.

В главных ролях снялись Харриет Слейтер («Чужестранка: Кровь моей крови»), сам Козловский и Сабрина Бартлетт («Бриджертон»).

Российский актер не только исполнил главную мужскую роль, но и выступил режиссером, соавтором сценария (вместе с Марком Астоном) и исполнительным продюсером. Второстепенные роли достались Фрэнсис Барбер, Нику Морану, Ричарду Клиффорду и другим. Продюсируют проект DK Entertainment и лондонская компания Goldfinch Entertainment.

Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»
Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»

«Это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви. Страх никогда ее не найти, страх снова доверять… В своих сомнениях, хрупкости и нежности они похожи на персонажей Чехова. Здесь много любви, музыки, юмора и замечательных актеров, ожививших эту историю», — поделился Козловский в интервью Deadline.

Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»
Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»

Фильм повествует о замкнутом авторе песен, который живет затворником, но мечтает вернуться на сцену. Его жизнь меняется, когда он влюбляется в смелую сотрудницу экстренных служб: через музыку герой начинает выражать чувства, которые не может сказать словами.

Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»
Кадр из фильма «Из Лондона с любовью»

«По своей сути, “Из Лондона с любовью” — это добрая романтическая комедия — очаровательная, смешная и неотразимо трогательная. Это тот тип фильмов, ради которых зрители идут в кино: эскапистские, полные надежды и движимые историей любви, которая действительно звучит», — сказала Кирсти Белл из Goldfinch Entertainment.