Данила Козловский рассказал о своем первом режиссерском проекте на Западе — романтической комедии-мюзикле «Из Лондона с любовью». Съемки англоязычного фильма завершены, и картина представлена на Европейском кинорынке новым дистрибьютором Universal Exports Media.
В главных ролях снялись Харриет Слейтер («Чужестранка: Кровь моей крови»), сам Козловский и Сабрина Бартлетт («Бриджертон»).
Российский актер не только исполнил главную мужскую роль, но и выступил режиссером, соавтором сценария (вместе с Марком Астоном) и исполнительным продюсером. Второстепенные роли достались Фрэнсис Барбер, Нику Морану, Ричарду Клиффорду и другим. Продюсируют проект DK Entertainment и лондонская компания Goldfinch Entertainment.
«Это история о сломленных людях, отчаянно нуждающихся в любви. Страх никогда ее не найти, страх снова доверять… В своих сомнениях, хрупкости и нежности они похожи на персонажей Чехова. Здесь много любви, музыки, юмора и замечательных актеров, ожививших эту историю», — поделился Козловский в интервью Deadline.
Фильм повествует о замкнутом авторе песен, который живет затворником, но мечтает вернуться на сцену. Его жизнь меняется, когда он влюбляется в смелую сотрудницу экстренных служб: через музыку герой начинает выражать чувства, которые не может сказать словами.
«По своей сути, “Из Лондона с любовью” — это добрая романтическая комедия — очаровательная, смешная и неотразимо трогательная. Это тот тип фильмов, ради которых зрители идут в кино: эскапистские, полные надежды и движимые историей любви, которая действительно звучит», — сказала Кирсти Белл из Goldfinch Entertainment.