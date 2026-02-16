ИИ сделал «фильм» с Томом Крузом и Брэдом Питтом и напугал Голливуд

Короткое ИИ-видео с киношной дракой Тома Круза и Брэда Питта, будто взятая из какого-нибудь недавнего боевика, напугала Голливуд, сообщает Life.ru со ссылкой на The New York Times. Ролик сделал ирландский режиссер Руайри Робинсон, для этого он использовал нейросеть Seedance 2.0 от китайской ByteDance. Разработчики заявляли, что новая модель делает упор на реализм и достоверную физику, чтобы пользователь сам мог почувствовать себя частью киноиндустрии.
И профессиональных киношников это очень напугало. Например, сценарист Ретт Риз, наиболее известный по фильмам «Дэдпул», признался, что видео вызвало у него «холодный душ», а в целом такие технологии способны ударить по рабочим местам в отрасли.
Разработчиков уже призвали срочно прекратить использовать «пиратские библиотеки» материалов, и в числе недовольных — гигант Disney. А американская Федерация теле- и радиоартистов (AFTRA) считает, что студии и отдельные авторы не могут создавать подобные видео без согласия людей, внешность которых они используют.
Тем временем пользователи Сети вовсю развлекаются с новой нейросетью: уже можно увидеть, например, альтернативную концовку «Игры престолов», сцены с персонажами хорроров и фантастики, а сам Робинсон опубликовал вариации ролика с роботом и даже шуткой на тему файлов Эпштейна.