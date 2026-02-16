ИИ сделал «фильм» с Томом Крузом и Брэдом Питтом и напугал Голливуд

Короткое ИИ-видео с киношной дракой Тома Круза и Брэда Питта, будто взятая из какого-нибудь недавнего боевика, напугала Голливуд, сообщает Life.ru со ссылкой на The New York Times. Ролик сделал ирландский режиссер Руайри Робинсон, для этого он использовал нейросеть Seedance 2.0 от китайской ByteDance. Разработчики заявляли, что новая модель делает упор на реализм и достоверную физику, чтобы пользователь сам мог почувствовать себя частью киноиндустрии.