Дрю Бэрримор может принять участие в создании новых «Ангелов Чарли»

Студия Sony Pictures запускает в работу перезагрузку «Ангелов Чарли»
Кадр из фильма «Ангелы Чарли»
Студия Sony Pictures работает над новым ремейком «Ангелов Чарли». Планируется, что это будет полнометражный приключенческий фильм с тремя героинями.

Сценаристом ленты уже назначен Пит Чиарелли, работавший над картиной «Предложение» с Сандрой Буллок и ромкомом «Безумно богатые азиаты».

Как сообщает Hollywood Reporter, в роли продюсера может выступить Дрю Бэрримор, сыгравшая одного из «ангелов Чарли» в фильме 2000-го года. У актрисы есть своя продюсерская компания — Flower Films.

Кадр из фильма «Ангелы Чарли»
Актрисы, которые исполнят главные роли, пока не выбраны.

Сериал «Ангелы Чарли», выходивший на американском телевидении с 1976 по 1981 год, сделал звездами Фарру Фосетт, Кейт Джексон и Жаклин Смит. Фильмы «Ангелы Чарли» (2000) и «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (2003) приобрели популярность и культовый статус благодаря участию Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лью и Билла Мюррея. А вот вышедший в 2019 году ремейк с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска, подвергся критике.