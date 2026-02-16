Студия Sony Pictures работает над новым ремейком «Ангелов Чарли». Планируется, что это будет полнометражный приключенческий фильм с тремя героинями.
Сценаристом ленты уже назначен Пит Чиарелли, работавший над картиной «Предложение» с Сандрой Буллок и ромкомом «Безумно богатые азиаты».
Как сообщает Hollywood Reporter, в роли продюсера может выступить Дрю Бэрримор, сыгравшая одного из «ангелов Чарли» в фильме 2000-го года. У актрисы есть своя продюсерская компания — Flower Films.
Актрисы, которые исполнят главные роли, пока не выбраны.
Сериал «Ангелы Чарли», выходивший на американском телевидении с 1976 по 1981 год, сделал звездами Фарру Фосетт, Кейт Джексон и Жаклин Смит. Фильмы «Ангелы Чарли» (2000) и «Ангелы Чарли 2: Только вперед» (2003) приобрели популярность и культовый статус благодаря участию Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор, Люси Лью и Билла Мюррея. А вот вышедший в 2019 году ремейк с Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Эллой Балинска, подвергся критике.
Читайте материал о том, что стало с самыми известными «Ангелами Чарли».