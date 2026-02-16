Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в облегающем платье с перьями в Сиднее

38-летняя знаменитость показала бекстэйдж со своей недавней фотосессии в Сиднее. На одном из фото модель предстала в облегающем платье с телесным верхом и юбкой, украшенной перьями. Манекенщица позировала перед камерой с распущенными волосами и макияжем. Знаменитость лежала на песке на фоне океана.