Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в облегающем платье с перьями в Сиднее

Роузи Хантингтон-Уайтли / фото: соцсети
Девушка актера Джейсона Стэйтема Роузи Хантингтон-Уайтли опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото в платье с перьями. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

38-летняя знаменитость показала бекстэйдж со своей недавней фотосессии в Сиднее. На одном из фото модель предстала в облегающем платье с телесным верхом и юбкой, украшенной перьями. Манекенщица позировала перед камерой с распущенными волосами и макияжем. Знаменитость лежала на песке на фоне океана.

Ранее возлюбленная Джейсона Стэйтема спровоцировала слухи о конфликте со свекровью.