Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сын звезды «Кин-дза-дза» Людмилы Солоденко рассказал о причинах смерти актрисы

Стала известна причина смерти актрисы из фильма «Кин-дза-дза» Людмилы Солоденко
Людмила Солоденко, фото: кадр из видео
Людмила Солоденко, фото: кадр из видео

Стала известна причина смерти актрисы Людмилы Солоденко, известной по кинохитам «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить».

Об этом aif.ru сообщил сын умершей Андрей Лавров — актер, снявшийся в образе работника спецслужб в 3 тысячах эпизодов криминального телесериала «След».

Знаменитость скончалась на 80-м году жизни. Ее похоронят сегодня днем на Кузьминском кладбище в Москве, прощание пройдет там же.

«Мама умерла 12 февраля от инсульта — четвертого. Последние три месяца она была прикована к постели», — сообщил Лавров.

Людмила Солоденко получила известность как эстрадная певица и киноактриса. Благодаря эффектной внешности ее приглашали на роли эпизодических, но очень ярких героинь. Она снялась в фильмах «Хроники ночи», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда», «Охотник». Фильмография насчитывает более чем 50 советских картин.