Сын звезды «Кин-дза-дза» Людмилы Солоденко рассказал о причинах смерти актрисы

Стала известна причина смерти актрисы Людмилы Солоденко, известной по кинохитам «Кин-дза-дза!» и «ТАСС уполномочен заявить».
Об этом aif.ru сообщил сын умершей Андрей Лавров — актер, снявшийся в образе работника спецслужб в 3 тысячах эпизодов криминального телесериала «След».
Знаменитость скончалась на 80-м году жизни. Ее похоронят сегодня днем на Кузьминском кладбище в Москве, прощание пройдет там же.
«Мама умерла 12 февраля от инсульта — четвертого. Последние три месяца она была прикована к постели», — сообщил Лавров.
Людмила Солоденко получила известность как эстрадная певица и киноактриса. Благодаря эффектной внешности ее приглашали на роли эпизодических, но очень ярких героинь. Она снялась в фильмах «Хроники ночи», «Восьмое чудо света», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Последний визит», «Биндюжник и король», «Цена сокровищ», «Курорт особого назначения», «Радости и печали маленького лорда», «Охотник». Фильмография насчитывает более чем 50 советских картин.