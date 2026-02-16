В кинотеатрах покажут киноверсию мюзикла Терезы Дуровой «Принц и нищий»

14 марта в кинотеатре «Октябрь» пройдет премьера киноверсии музыкального спектакля «Принц и нищий» режиссера Терезы Дуровой. Показ пройдет в рамках третьего сезона проекта «Театр в кино», а с 15 марта спектакль можно будет увидеть в кинотеатрах более 70 городов.
Действие мюзикла «Принц и нищий», созданного по мотивам одноименного романа Марка Твена, разворачивается в Лондоне XVI века, в атмосфере роскоши королевского дворца, соседствующего с неприглядными трущобами. Бедный мальчишка Том Кенти случайный образом попадает во дворец, где встречает принца Эдварда. Похожие как две капли воды, они меняются одеждой и проживают жизнь друг друга.
Зрители погрузятся в атмосферу старой Британии, воссозданную под руководством художника-постановщика, народного художника РФ Марии Рыбасовой. Над музыкой работал композитор Максим Гуткин, чьи мелодии исполняет оркестр на старинных инструментах.
«В спектакле “Принц и нищий” мы говорим с публикой о справедливости, об ответственности. То есть о фундаментальных ценностях, которые закладываются в юности и формируют личность. Поэтому нам важно вовлечь в этот разговор как можно больше зрителей», — отмечает Тереза Дурова, режиссер, народная артистка РФ, художественный руководитель «Театра Терезы Дуровой».
«Принц и нищий» — первый в истории спектакль для семейной аудитории, получивший Московскую театральную премию «Гвоздь сезона». По словам продюсера проекта «Театр в кино» Любови Платоновой, мюзикл стал новой ступенью в развитии контента для детей и в культивации их желания идти в театр.
«Постановка Терезы Дуровой живая, динамичная. В ней много музыки, хореографии и массовых сцен. Мне было важно передать это настроение. Проект “Театр в кино” дает возможность побывать в первых рядах: крупным планом увидеть героев и их эмоции, а главное — взглянуть на спектакль с другого ракурса, потому что многие интересные события происходят в глубине сцены», — добавляет режиссер киноверсии Евгения Стрелецкая.
Киноверсия спектакля «Принц и нищий» создана телеканалом «Россия-Культура» и «Театром Терезы Дуровой». Прокат осуществляет дистрибуторская компания Кино.Арт.Про.
