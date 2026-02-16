В кинотеатрах покажут киноверсию мюзикла Терезы Дуровой «Принц и нищий»

«В спектакле “Принц и нищий” мы говорим с публикой о справедливости, об ответственности. То есть о фундаментальных ценностях, которые закладываются в юности и формируют личность. Поэтому нам важно вовлечь в этот разговор как можно больше зрителей», — отмечает Тереза Дурова, режиссер, народная артистка РФ, художественный руководитель «Театра Терезы Дуровой».